Reinigungsmittel-Sprayer | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.394-255.0Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
520 x 200 x 200
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung