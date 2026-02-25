Reinigungsroboter | Kärcher

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Fachkräfte in der Gebäudereinigung sind rar, die Fluktuation in der Branche ist hoch und gleichzeitig wächst die Vielschichtigkeit der Reinigungsaufgaben. Unsere Antwort auf diese Herausforderungen lautet: Kärcher Intelligent Robotic Application oder kurz „KIRA“ – die Reinigungsroboter von Kärcher.
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Die Welt der Gebäudereinigung hat sich grundlegend gewandelt. Wo in vergangenen Zeiten Staubsauger, Putzlappen, einfache Reinigungsmittel und Arbeitskraft ausreichten, bestimmen heute modernste Reinigungstechnologien, strenge Hygiene- und Umweltstandards sowie stetig anspruchsvollere Reinigungsaufgaben das Tätigkeitsfeld.
Statt gut ausgebildete Fachkräfte mit zeitintensiveren Arbeiten wie der Bodenreinigung auszulasten, bieten ausgereifte Reinigungsroboter der KIRA-Plattform von Kärcher neue und bessere Möglichkeiten. In Ergänzung der Teams übernehmen sie die Reinigung von Böden auf großen und weitläufigen genauso wie auf engen und überstellten Innenflächen.
Statt dabei mit einer All-in-one-Gerätelösung Kompromisse bei der Reinigungsqualität einzugehen, entwickeln wir unsere Reinigungsroboter lieber auf den Punkt genau und speziell für den jeweiligen Anwendungsfall. Nur so ist es möglich, die jeweils beste Reinigungsqualität sowie das jeweils beste Handling für die Anwender sicherzustellen.
Erhalten Sie Kontrolle über alle Ihre Reinigungsgeräte, inklusive KIRA-Roboter.
Optimieren Sie die Leistung, verhindern Sie Ausfälle und maximieren Sie Ihren Return on Investment.
KIRA steht für eine neue Produktkategorie einer stetig wachsenden Zahl professioneller Reinigungsroboter, die in der Lage sind, Reinigungskräfte von monotonen und zeitraubenden Tätigkeiten, wie bei der Bodenreinigung, zu entlasten, während diese parallel komplexere Tätigkeiten erledigen. Intuitiv bedienbar navigieren und reinigen unsere Reinigungsroboter dank leistungsstarker Sensorik und ausgereifter Software sicher und zuverlässig in den unterschiedlichsten Umgebungen.
Seit Jahrzehnten nimmt Kärcher weltweit eine Führungsrolle in der Reinigungstechnik ein. In unseren autonomen Reinigungsmaschinen vereinen wir all unser Wissen mit der High-End-Technologie extrem präziser Sensoren, leistungsstarker Computer und durchdachter Software zu neuen, hochinnovativen Produktkonzepten mit autonomer Orientierung.
Ob zum autonomen Scheuersaugen oder Staubsaugen: Reinigungsroboter der KIRA-Plattform navigieren problemlos und sicher in weitläufigen oder komplexen Umgebungen und detektieren dabei zuverlässig auch Menschen und räumliche Hindernisse. In Sekundenbruchteilen verarbeiten sie die Sensordaten und leiten – falls nötig – entsprechende Ausweichmanöver ein. Wie gut die Geräte die hohen technischen Anforderungen einer intelligenten und zu jedem Zeitpunkt absolut sicheren Navigation meistern, beweisen vorliegende Sicherheitszertifikate nach IEC 63327[SM1] für sicheren Betrieb auch bei Publikumsverkehr.
So überzeugend die Technologie dahinter, so beeindruckend auch Reinigungsqualität und Konstanz des Reinigungsniveaus. Zur Einrichtung der Geräte ist übrigens kein Expertenwissen nötig – im Gegenteil, die Roboter sind auf eine einfache und intuitive Bedienung optimiert, sodass eine kurze Einweisung vollkommen genügt.
Der Arbeitsalltag von Reinigungsprofis ist nicht nur von den unterschiedlichsten Anforderungen geprägt, sondern erfordert auch ein Maximum an Flexibilität. Sie wissen: Kein Tag ist wie der andere, äußere Rahmenbedingungen und damit Reinigungs- und Einsatzpläne ändern sich oftmals genauso schnell wie die Witterung. Daher sind unsere Reinigungsroboter nicht nur auf ihre spezielle Reinigungsaufgabe zugeschnitten, sondern ebenfalls auf das breite Spektrum zwischen längerfristiger Planung und kurzfristiger Änderung. Ihre Vielseitigkeit, Variabilität und ständige Verfügbarkeit ermöglicht dabei praktisch jedes Szenario – von der schnellen Hotelzimmerreinigung zwischendurch bis hin zum Einsatz von Dockingstationen für unsere Scheuersaugroboter für den vollautonomen Betrieb bei der Reinigung riesiger Produktionshallen.
Von großen Flächen bis zu beengten und sogar überstellten Umgebungen. Je nach Ausführung und Anwendungsfall sind unsere Reinigungsroboter extrem vielseitig einsetzbar: im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Retailbereich (Supermärkte, Hypermärkte, Shopping Malls), im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen, Tagungszentren), in Bürogebäuden (Eingangshallen, Flure, Räume), in Hotellerie und Gastronomie (Gasträume, Eingangsbereiche, Hotelflure und -zimmer) sowie natürlich im industriellen Umfeld zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen.
Zu Dokumentationszwecken und zur Überwachung der Geräte aus der Ferne sind detaillierte Reinigungsberichte, Benachrichtigungen sowie der aktuelle Gerätestatus jederzeit und von jedem Ort aus von Befugten im zugehörigen Webportal oder über die KIRA Robots App von Kärcher einsehbar. Aus Sicherheitsgründen sind alle Daten verschlüsselt und streng vor unbefugtem Zugriff von außen geschützt. Autorisierte Personen erhalten auf Wunsch auch Benachrichtigungen direkt auf ihr Mobiltelefon. In allen Fällen garantieren wir einen verantwortungsvollen und zweckgebundenen Umgang mit sensiblen Daten und selbstverständlich die DSGVO-Konformität.
In Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad, dem Einsatzort und dem jeweiligen Bodenbelag, empfiehlt Kärcher unterschiedliche Reinigungsmittel zum Einsatz mit der autonomen Scheuersaugmaschine KIRA B 50 – jeweils natürlich perfekt auf das Gerät abgestimmt, sicher in der Anwendung und umweltfreundlich im Einsatz.