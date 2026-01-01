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    Ringschluessel SW30 / SW32 | Kärcher

    Silberner Doppelringschlüssel mit den Größen 30 und 32, auf weißem Hintergrund liegend.

    Ringschluessel SW30 / SW32

    Bestellnummer: 6.574-337.0

    Ringschlüssel mit 2-in-1-Funktion. Geeignet zum Lösen des CO2-Flaschendeckels sowie zum Befestigen des CO2-Schlauchs an der Flasche.
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