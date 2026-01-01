Ringschluessel SW30 / SW32 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.574-337.0Ringschlüssel mit 2-in-1-Funktion. Geeignet zum Lösen des CO2-Flaschendeckels sowie zum Befestigen des CO2-Schlauchs an der Flasche.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1