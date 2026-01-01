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    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced | Kärcher

    Silberne Vase mit strukturierten Griffbereichen und glatter Oberfläche auf weißem Hintergrund.

    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced

    Bestellnummer: 6.414-050.0

    Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).