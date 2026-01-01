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    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic | Kärcher

    Weiße Kärcher Reinigungsmittelflasche mit geriffeltem Griff und offenem Hals auf weißem Hintergrund.

    RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic

    Bestellnummer: 5.071-414.0

    Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).