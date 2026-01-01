RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze | Kärcher

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Bestellnummer: 6.414-954.0Zusätzlicher 1-Liter RM-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels (für Schaumlanze 6.394-668)
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1