10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced | Kärcher

    Graue Kärcher Reinigungsmittelflasche mit strukturiertem Griff und offenem Hals auf weißem Hintergrund.

    RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced

    Bestellnummer: 4.112-066.0

    Der zusätzliche 2 l große Behälter ermöglicht schnelle Wechsel des Reinigungsmittels mit den Basic-, Advanced- und DUO Advanced-Becher-Schaumlanzen von Kärcher.