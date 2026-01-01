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    RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen) | Kärcher

    Messingventil mit gelbem Hebel und transparentem Schlauch, verbunden mit einem Metallanschluss.

    RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)

    Bestellnummer: 4.637-032.0

    Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %