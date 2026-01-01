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    Rohrreinigungsdreckfräser D21/040 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckdüse aus Metall mit goldfarbenem und silbernem Finish, seitlich liegend.

    Rohrreinigungsdreckfräser D21/040

    Bestellnummer: 4.765-001.0

    Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.