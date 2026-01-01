Rohrreinigungsdreckfräser D21/090 | Kärcher

Der innovative und leistungsstarke Rohrreinigungsdreckfräser (Ø 21 mm) verbindet die Vorteile eines Dreckfräsers mit den Eigenschaften von Rohrreinigungsdüsen. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse ist nach vorne gerichtet und macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Die drei Strahlen, die im 30°-Winkel nach hinten gerichtet sind, sorgen für den nötigen Vorschub und gewährleisten eine komfortable Handhabung.