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    Rohrreinigungsdreckfräser D21/090 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckdüse aus Metall mit goldfarbenem und silbernem Finish, seitlich liegend.

    Rohrreinigungsdreckfräser D21/090

    Bestellnummer: 4.765-003.0

    Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.