Rohrreinigungsdreckfräser D30/040 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.765-004.0Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.
Durchmesser (mm)
30
Düsengröße ( )
40
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1