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    Rohrreinigungsdreckfräser D30/090 | Kärcher

    Kärcher Düsenkopf aus Metall mit goldener Spitze, seitlich liegend auf weißem Hintergrund.

    Rohrreinigungsdreckfräser D30/090

    Bestellnummer: 4.765-010.0

    Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.