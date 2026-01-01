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    Rohrreinigungsdüse 080 | Kärcher

    Messingdüse mit quadratischem Anschlussgewinde, glänzende Oberfläche, auf weißem Hintergrund.

    Rohrreinigungsdüse 080

    Bestellnummer: 5.763-087.0

    Rohrreinigungsdüse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 4 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen.