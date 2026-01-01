Rohrreinigungsdüse 080 | Kärcher

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Bestellnummer: 5.763-087.0Rohrreinigungsdüse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 4 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen.
Durchmesser (mm)
24
Düsengröße ( )
80
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1