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    Rohrreinigungsdüse 120 | Kärcher

    Messingdüse mit quadratischem Anschlussgewinde, glänzende Oberfläche, auf weißem Hintergrund.

    Rohrreinigungsdüse 120

    Bestellnummer: 5.763-089.0

    Rohrreinigungsdüse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 8 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen.