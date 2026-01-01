Rohrreinigungsdüse | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 5.763-017.0Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)
Durchmesser (mm)
30
Düsengröße ( )
50
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1