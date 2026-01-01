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    Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Messingdüse mit Gewindeöffnung, zylindrische Form, auf weißem Hintergrund.

    Rohrreinigungsdüse

    Bestellnummer: 5.763-017.0

    Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)