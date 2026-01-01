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    Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Messingdüse mit Gewindeöffnung, zylindrische Form, auf weißem Hintergrund.

    Rohrreinigungsdüse

    Bestellnummer: 5.763-021.0

    Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 30 mm