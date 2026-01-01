Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-048.0Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Max. Druck (bar)
140
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Länge (m)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1