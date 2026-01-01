Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | Kärcher

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Bestellnummer: 6.390-030.0Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Max. Druck (bar)
250
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Länge (m)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3
Produktinformationen
Handbuch