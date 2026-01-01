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    Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit Anschlüssen an beiden Enden, auf weißem Hintergrund.

    Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar

    Bestellnummer: 6.390-029.0

    Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
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