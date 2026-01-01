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    Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Schwarze Kärcher Düsenverlängerung aus Kunststoff, zylindrische Form, auf weißem Hintergrund.

    Rotierende Rohrreinigungsdüse

    Bestellnummer: 6.415-428.0

    Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.