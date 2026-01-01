Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

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Bestellnummer: 6.415-440.0Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 rotierende Strahlen
Durchmesser (mm)
16
Düsengröße ( )
65
Gewinde
R 1/8"
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0