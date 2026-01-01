10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten | Kärcher

    Graue Kärcher Waschbürste mit weißen Borsten und Anschlussstück, auf weißem Hintergrund.

    Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten

    Bestellnummer: 4.113-002.0

    Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar).