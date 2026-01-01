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    Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h | Kärcher

    Graue Kärcher Waschbürste mit weißen Borsten und Messinganschluss auf weißem Hintergrund.

    Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h

    Bestellnummer: 4.762-559.0

    Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).