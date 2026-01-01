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    Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten | Kärcher

    Graue Kärcher Waschbürste mit weißen Borsten und Anschlussstück, auf weißem Hintergrund.

    Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten

    Bestellnummer: 4.113-004.0

    Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (EASY!Lock, Bürsteneinsatz wechselbar).