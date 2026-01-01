Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-560.0Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).
Fördermenge (l/h)
500 - 800
Material
Naturhaar
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1