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    Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten | Kärcher

    Graue Kärcher Waschbürste mit weißen Borsten und Messinganschluss auf weißem Hintergrund.

    Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

    Bestellnummer: 4.762-561.0

    Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).