Runde Spinnenbürste MultiLink | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-020.0Abgerundete Wandbürste mit MultiLink-Einhängesystem für Teleskopstiele und Stangen.
Material
PET
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
350 x 100
Abmessungen, verpackt (mm)
350 x 100 x 360
Ausrüstung
Anwendungsgebiete