Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Rundstrahldüse, L, kurz | Kärcher

    Silbernes und schwarzes zylindrisches Metallteil mit einer quadratischen Endfläche, auf weißem Hintergrund.

    Rundstrahldüse, L, kurz

    Bestellnummer: 4.574-029.0

    Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für mittelgroße Flächen. Luftmengenindex: L