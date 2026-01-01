Rundstrahlduese Lang, Ø3mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-105.0Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Für abrasive Anwendungen, wie zur Entfernung hartnäckiger Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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Anwendungsgebiete