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    Rundstrahlduese Lang, Ø3mm | Kärcher

    Silbernes, rechteckiges Metallteil mit Schrauben und zylindrischem Anschluss am Ende, auf weißem Hintergrund.

    Rundstrahlduese Lang, Ø3mm

    Bestellnummer: 4.574-105.0

    Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Für abrasive Anwendungen, wie zur Entfernung hartnäckiger Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.