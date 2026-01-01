Rundstrahlduese Lang, Ø4mm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.574-142.0Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Zur abrasiven Anwendung: Entfernung von hartnäckigen Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
237 x 22 x 22
Anwendungsgebiete