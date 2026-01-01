Rundstrahlduese Lang, Ø4mm | Kärcher

Mit der langen Rundstrahldüse können Bauteile, Spritzgussformen oder Mähroboter mit Trockeneisstrahlsystemen effektiv gereinigt werden. Sie ist aus robustem Edelstahl und Aluminium gefertigt, ideal für abrasive und detaillierte Anwendungen und entfernt auch stärkste Verschmutzungen und Verkrustungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe und Ruß mühelos. Dank des integrierten Schnellwechselsystems lässt sich die Düse schnell und komfortabel handhaben.

Lange, abrasive Strahlkontur Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen. Sehr geringer Druckluft- und CO₂-Verbrauch. Schnellwechselsystem Einfachste Handhabung und variable Einrichtung. Robuste, langlebige Konstruktion Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.