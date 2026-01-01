Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Rundstrahldüse, M, kurz | Kärcher

    Silbernes Metallrohr mit schwarzem Griff, horizontal liegend auf weißem Hintergrund.

    Rundstrahldüse, M, kurz

    Bestellnummer: 4.574-028.0

    Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für kleinere Flächen. Luftmengenindex: M