Rundstrahldüse, M, lang | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-048.0Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: M
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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