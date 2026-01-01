Rundstrahldüse, S, lang | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-050.0Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: S.
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
60 x 60 x 445