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    Rundstrahldüse, S, lang | Kärcher

    Kärcher Wasserwaage, silberfarben, rechteckige Form, schwarzes Ende, auf weißem Hintergrund.

    Rundstrahldüse, S, lang

    Bestellnummer: 4.574-050.0

    Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: S.