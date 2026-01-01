Rundstrahldüse, XL, extra lang | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 4.574-047.045 cm lange Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für extrem starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
490 x 39 x 39