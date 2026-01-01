Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Rundstrahldüse, XL, extra lang | Kärcher

    Kärcher Aluminium-Teleskoplanze, silberfarben, mit schwarzem Griff, auf weißem Hintergrund.

    Rundstrahldüse, XL, extra lang

    Bestellnummer: 4.574-047.0

    45 cm lange Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für extrem starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL