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    Rundstrahldüse, XL, lang | Kärcher

    Kärcher Wasserwaage, silberfarben, rechteckige Form, schwarzes Ende, auf weißem Hintergrund.

    Rundstrahldüse, XL, lang

    Bestellnummer: 4.574-049.0

    Extrem leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL