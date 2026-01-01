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    Rundstrahldüse, XS, kurz | Kärcher

    Silbernes Kärcher Ersatzteil mit schwarzem Griffbereich, zylindrische Form, zwei Schraubenlöcher sichtbar.

    Rundstrahldüse, XS, kurz

    Bestellnummer: 4.574-039.0

    Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet um auch in engen Bereichen zu strahlen.