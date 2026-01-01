Rundstrahldüse, XS, kurz | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-039.0Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet um auch in engen Bereichen zu strahlen.
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
150 x 40 x 40