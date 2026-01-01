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    Rundstrahldüse, XS, lang | Kärcher

    Silberner Kärcher Hochdruckreiniger-Zubehörteil mit schwarzem Griff, auf weißem Hintergrund.

    Rundstrahldüse, XS, lang

    Bestellnummer: 4.574-037.0

    Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hohe aggressivität für hartnäckige Verschmutzungen.