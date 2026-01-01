Sackhalterplatte mit Rad für Trolley Hotel Classic D 25 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-248.0Sackhalterplatte aus Polypropylen mit Rad (25 mm). Maße: 53 × 28 × 7 cm.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
375 x 485 x 230