10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Sackhalterplatte mit Rad für Trolley Hotel Classic D 25 mm | Kärcher

    Graue Plattform mit Rollen, Aufkleber "Green Hotel Pick & Go", auf weißem Hintergrund.

    Sackhalterplatte mit Rad für Trolley Hotel Classic D 25 mm

    Bestellnummer: 6.999-248.0

    Sackhalterplatte aus Polypropylen mit Rad (25 mm). Maße: 53 × 28 × 7 cm.