SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-679.0Hochkonzentrierter Sanitärreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit moderner Säurekombination zur mühelosen Beseitigung mineralischer Verschmutzungen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
12
pH-Wert
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete