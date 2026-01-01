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    SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform | Kärcher

    Kärcher Sanitärreiniger Sanipro in rosa Flasche mit rotem Deckel, Etikett zeigt Waschbecken und Produktinformationen.

    SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform

    Bestellnummer: 6.295-685.0

    Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger mit zukunftsweisender Säurekombination. Extra reinigungsstark und dennoch umweltfreundlich. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
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