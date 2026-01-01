SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.295-678.0EU Ecolabel-zertifizierter, gebrauchsfertiger WC-Reiniger mit viskoser Gelformel für eine sehr gute Haftung auf der Innenseite von Toiletten und Urinalen sowie beste Reinigungsergebnisse.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
2
pH-Wert
2
Gewicht (kg)
5.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete