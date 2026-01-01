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    SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform | Kärcher

    Roter Kanister mit Kärcher CA 10 C Reinigungsmittel, Etikett mit Produktinformationen und Anwendungshinweisen.

    SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform

    Bestellnummer: 6.295-678.0

    EU Ecolabel-zertifizierter, gebrauchsfertiger WC-Reiniger mit viskoser Gelformel für eine sehr gute Haftung auf der Innenseite von Toiletten und Urinalen sowie beste Reinigungsergebnisse.
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