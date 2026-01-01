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    Saugbalken, 300 mm, Gerade | Kärcher

    Schwarzes Kunststoffteil mit mehreren Befestigungselementen, rechteckige Form, auf weißem Hintergrund.

    Saugbalken, 300 mm, Gerade

    Bestellnummer: 4.777-324.0

    Gerader Saugbalken, ölfest. 300 mm lang. Zur Reinigung in Küchen, Werkstätten, Restaurants, Tankstellen, etc.