Saugbalken, 300 mm, Gerade | Kärcher

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Bestellnummer: 4.777-324.0Gerader Saugbalken, ölfest. 300 mm lang. Zur Reinigung in Küchen, Werkstätten, Restaurants, Tankstellen, etc.
Länge (mm)
300
Anzahl pro Gerät (Stück)
2
Menge (Stück)
1
Farbe
Grau
Form
Gerade
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1