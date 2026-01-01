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    Saugbalken, 850 mm, Gerade | Kärcher

    Kärcher Saugbalken mit zwei schwarzen Rädern und silbernem Mittelteil, auf weißem Hintergrund.

    Saugbalken, 850 mm, Gerade

    Bestellnummer: 4.777-401.0

    Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.