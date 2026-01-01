Saugbalken, 850 mm, Gerade | Kärcher

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Bestellnummer: 4.777-401.0Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
Länge (mm)
850
Menge (Stück)
1
Farbe
Transparent
Form
Gerade
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.2
Handbuch
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