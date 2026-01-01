Saugbalken, Standard, 300 mm, Gerade | Kärcher

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Bestellnummer: 4.777-008.0Gerader Saugbalken zum Einsatz auf allen gängigen Böden geeignet. Breite 300 mm.
Länge (mm)
300
Anzahl pro Gerät (Stück)
2
Menge (Stück)
1
Farbe
Blau
Form
Gerade
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 50 x 20