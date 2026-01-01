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    Saugbalken Standard, 435 mm, Gerade | Kärcher

    Schwarze Kärcher Bodenabsaugdüse mit zwei Griffen, auf weißem Hintergrund.

    Saugbalken Standard, 435 mm, Gerade

    Bestellnummer: 4.777-097.0

    Gerader Saugbalken, geeignet für alle gängigen Böden. Länge 435 mm.