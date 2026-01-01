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    Saugpinsel, DN 32 | Kärcher

    Schwarze Bürstendüse mit Borsten, geeignet für Staubsauger. Sie hat eine konische Form und besteht aus Kunststoff.

    Saugpinsel, DN 32

    Bestellnummer: 6.903-887.0

    Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70 × 45 mm groß. 