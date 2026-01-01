Saugpinsel DN 35 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.903-862.0Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm.
Standardnennweite (mm)
35
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
70
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
115 x 50 x 70