Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-218.0Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
2
Material
Kunststoff
Länge (mm)
505
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
502 x 80 x 40