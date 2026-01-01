Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-192.0Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
2
Material
Edelstahl
Länge (mm)
550
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
551 x 80 x 39