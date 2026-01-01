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    Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | Kärcher

    Silbernes, zylindrisches Metallrohr auf weißem Hintergrund, leicht diagonal platziert.

    Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2

    Bestellnummer: 6.902-074.0

    Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.